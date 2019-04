Šotimaa võib plaanida uut iseseisvusreferendumit 

Šotlased hääletasid Euroopa Liitu jäämise poolt, seega ei lähe nende soovidega kokku Brexit ehk Suurbritannia lahkumine EL-ist (mis pole küll veel aset leidnud). Euroliitu jäämine oli üks paljudest põhjustest, miks nad 2014. aastal hääletasid selle poolt, et Ühendkuningriigist mitte lahkuda. Brexiti tähtajaks on hetkel 2019. aasta 31. oktoober.

Downing Street ei taha šotlastele aga uut iseseisvusreferendumit kinkida, põhjendades, et korra nad juba hääletasid ning selle tulemusel otsustasid Ühendkuningriigi osana jätkata. Peaminister Theresa May pressiesindaja sõnul pole valitsuse arvamus Šoti iseseisvuse või uue referendumi osas muutunud. Sturgeon peab aga riigivalitsuse seisukohta liiga jäigaks ning nõuab oma koduparteilt, Šoti Rahvusparteilt, et nende saadikud valitsust ja parlamenti survestaksid.

2021. aasta maikuus toimuvad Šotimaal uued valimised, seega tahaks Sturgeon, et uus iseseisvusreferendum toimuks enne seda, veel praeguse kohaliku Šoti parlamendi valitsusajal. Sturgeon palus asja kaaluda ka neil Šoti parteidel, kes seni pole iseseisvust toetanud ning tuua välja nende oma lahendused. Sturgeoni kriitikud nii Šotimaal kui mujal Ühendkuningriigis leiavad, et esimene minister ajab lihtsalt rahvast närvi, teades ise väga hästi, et keskvalitsus talle referendumiks luba tõenäoliselt ei anna. Viimase aja küsitluste tulemusel on ka kaheldav, et šotlaste seisukoht iseseisvuse osas – 2014. aastal hääletas 45 protsenti neist iseseisvumise poolt, 55 vastu – kuigipalju muutunud oleks.