Poliitika GRAAFIK | Uute riigikogu liikmete isiklik taust Margus Järv, andmeajakirjanik , täna, 22:15

Riigikogu Martin Ahven

Valitsuse ametisse nimetamisega selgus ka riigikogu uus koosseis. Selle statistiline analüüs näitab, et keskmine rahvasaadik on Toompeal 50,5 aastat vana ja tal on 2,1 last. Noorimad on sotsiaaldemokraadid ja vanimad ekreiidid, lasterikkaimad isamaalased ja lastevaesemad keskerakondlased. Kõrghariduseta saadikuid on parlamendis 14 (nende seas fraktsioonitu Raimond Kaljulaid). Ainsa Eesti maakonnana pole seal ühegi sünnijärgse saadikuga esindatud Hiiumaa.