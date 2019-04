Siim Savisaar: sportlane võib dopingut tarvitada võrdlemisi suures südamerahus, sest hooajaväline kontroll on lahja 

Selle kevade üks aktuaalsemaid teemasid tippspordis on doping. Kui kerge või raske on jääda puhta spordi juurde?

Oled tuntud kui ausa spordi eest võitleja, mitte lihtsalt puhta spordi pooldaja. Kuidas oled seda propageerinud ja milline on olnud reageering kolleegide seas?

Minu spordiala ehk kulturism on võistlusspordina üks mõõdukate raamidega subjektiivne ala. See tähendab seda, et me saame üldjuhul aimata sportlaste järjestust võistlusel, ent esineb ka ridamisi positiivseid ja negatiivseid üllatusi. Kui mõnel alal on abiks stopper või mõõdulint, siis paraku kulturismis on oma silm kuningas. Mina võitlen selle nimel, et see kuningas oleks võimalikult aus ja kallutamata ning suuteline astuma üle onupojalikust lähenemisest.

Ka mujal spordis meeldib mulle, kui reeglid kehtivad kõigile ja nn möönduste tegemine on kontrolli all. Kuna see tähendaks ka respekteeritud sportlasele samaväärset kiitust või karistust, siis selge see, et kõigile see ei meeldi ja võib nii mõnigi pingeline hetk tekkida. Üldjuhul inimestele meeldib mõte ausast spordist ja avalikult selle propageerijaid hukka ei mõisteta.

Kas dopingukontrolli süsteemis peaks tegema mingeid muudatusi?

Antidoping oleks edukam, kui ei esineks pelgalt võistlusaegne testimine. Keelatud ainete nimistu on suur ja lai ning sealt leiab küllalt aineid, mida sportlane võib tarvitada võrdlemisi suures südamerahus, sest hooajaväline kontroll on lahja. Siinkohal võiks süsteem asuda oma õigustega mõnevõrra kõrgemal tasemel ehk kontrollida omavoliliselt sportlasi, kel lasub dopingukahtlus ja seda sõltumata sellest, kas sportlane on „tegevsportlane“ või mitte.