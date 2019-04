Kuidas eestlasest sai USAs pommijõugu liige 

PantherMedia/Scanpix

„USA föderaalkohtus tuleb arutusele viieliikmelise vasakäärmusliku jõugu United Freedom Front (UFF) süüasi, milline 1982. ja 1984. aasta vahel on teostanud kümme pommiatentaati ettevõtete ja sõjaväeliste hoonete vastu. Jõuku kuulub ka eestlane Jaan Karl Laaman (36) koos oma naise, 27aastase Barbara Curziga. Laaman istub praegu Bostoni vanglas oodates kohut osalemise pärast sõjaväelaste tulistamises, kuna tema abikaasa ootab Ohios kohut tagaotsitud jõugu liikmete varjamise pärast. Ajakirjandus märgib Jaan Karl Laamani kohta, et ta on USAsse tulnud Saksamaalt ilmselt sisserändajana,“ kirjutab Stockholmi Eesti Päevaleht 24. aprillil 1985.