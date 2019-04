Riigikogu kantselei ei lubanud veteranipäeval sõjamehi Pika Hermanni lippu heiskama 

Riigikogu juhatus on ka varasematel aastatel arutanud kaitseväe ettepanekuid heisata veteranipäeval riigilipp Pika Hermanni torni kaitseväe ja kaitseliidu veteranide poolt ega ole seda toetanud põhjusel, et 23. aprillil tähistab riigikogu oma sünnipäeva, sest just sel päeval sajand tagasi tuli kokku asutav kogu, selgitas riigikogu kantselei direktor Peep Jahilo kaitseväe toetuse väejuhatuse toetusteenuste keskuse juhatajale Viljar Kurele saadetud vastuses. Tänavu tähistab riigikogu sel päeval oma 100. sünnipäeva piduliku istungiga ja raamatu esitlusega. Lisaks traditsioonilistele üritustele on Kuberneri aias avatud ajalooline näitus – „Riigikogu 100“. Traditsiooniline riigikogu lahtiste uste päev toimub tänavu 25. mail.