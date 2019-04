Elu Tulevane kosmoseturist Raivo Hein: olen kindel, et inimkond kolib Marsile, meil ei jäägi muud üle Sirje Presnal , täna, 00:01 Jaga: M

KOSMOSE- ja INIMESEUSKU: Raivo leiab, et iga kosmosetehnoloogiasse kulutatud sent on hästi kulutatud sent. Taamal on Nõmme tähetorn. Martin Ahven

„Meil ei ole muud väljapääsu, see lihtsalt peab niimoodi minema,“ on kosmoseentusiast Raivo Hein kindel, et inimkonna tulevik jätkub just Marsil. „Jääb ainult pöialt pidada, et enne Kuu ja Marsi asustamist ei toimu siin maakera peal midagi nii katastroofilist, mis kõik elava ära pühib. Olgu see siis asteroid või inimlollusest tulenev tuumasõda.“