Kapten Lembit Uustulnd: "Kui keegi küsiks minu käest, milline peaks üks õige kapten välja nägema, tõuseb mu silme ette Ülo Kollo kuju." 

Täna, kui kapten Kollo viimsele teele saadetakse, jääb üksnes õnne tänada, et ta pika veenmise peale memuaaride kirjutamisega soostus. Uustulndi kirjutatud raamat „Kapten Kollo mereelu-elumeri“ oli nii haarav teos, et enam seda raamatukaplustes saada ei olegi. Miks aga kapten Kollo ajakirjanikest kui tulest eemale hoidis? „Ülo ei tahtnud ajakirjanikega iial vestelda,“ teab ka Uustulnd. „Kunagi oli tal kogemus reisilaeval Georg Ots, kus tema rääkis ühte aga ajalehte jõudis see maakeelde panduna ning selline mereasjadest möödarääkimine oli talle sügavalt vastumeelt.“