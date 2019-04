USA presidendikandidaat Pete Buttigieg kiitis Eestit: „Nad lõid digitaalse ühiskonna.“ 

„Teate, praegu Eestis – ja see on teistmoodi juhtum, neil on seal ainult miljon inimest – aga see on väga huvitav. Seal on sul oma andmetele täielik õigus,“ räägib ta. „Kui keegi su andmetele ligi soovib pääseda, on sul võimalik teada saada, kuidas ja mida nad tegid. Pealegi, seal saab kõike netis teha,“ loetleb Buttigieg. „Võid valida, võid makse maksta, ainus, mida ei saa teha, on abielluda. No see on ka loogiline, selleks peab ikka inimene olema. Ja mõnda kinnisvaratehingut ka ei saa teha.“