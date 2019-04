Tallinna ja Helsingi linnapead jahutavad Veterbacka tunnelipalavikku, Kõlvart kahtleb Hiina rahastuse paslikkuses  

Märtsis teatas tunneliprojekti vedav firma Finest Bay Area Development, et ehitamiseks vajalikud 15 miljardit eurot on lubanud investeerida Hiina fond Touchstone Capital Partners. Samas võttis Euroopa Komisjon möödunud kuul vastu otsuse, et kolmandatest riikidest pärit suurinvesteeringutele Euroopa Liidus tuleb teha taustauuring, et välja selgitada, kas selle lubamine on üldse võimalik.

“Üldine arusaam on, et selliste suurte strateegiliste objektide puhul oleks õige avaliku sektori investeering,” ei pea Mihhail Kõlvart Hiina fondi investeeringut tervitatavaks.

Kõlvart annaks tunnelile rohelise tule, kuid nõuab analüüse

Tallinna linnapea tõdeb, et ilma linna toetuseta ei ole selline projekt võimalik, kuid siiski tekib tal sellest mõeldes palju küsimusi. “Ma saan aru, et see tekitab meie inimestes ainult positiivseid emotsioone, kuid mis saab näiteks Tallinna liiklusega, kui ühel päeval jõutakse see projekt ellu viia? Tunneli tulek tähendaks ka seda, et Tallinna linnapilt peaks muutuma,” nendib ta.

“Mina kindlasti ei ole selle projekti vastu, aga ma tahaks väga sügavat analüüsi, mida see just Tallinna linnale tähendaks. Praegu me räägime sellest, mida see tähendaks Eesti riigile, aga mina tahan väiksemat pilti - kuidas hakkab Tallinna linn tänu sellele projektile välja nägema?”