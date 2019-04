Õiguskantsler: kas KredExi eluasemetoetus ei peaks olema tulumaksuvaba? 

KredEx maksab eluaseme ostmiseks või selle renoveerimiseks mõeldud toetusi välja nii eraisikutele kui ka korteriühistutele. Kuigi toetuste kasutus ei pruugi erineda, on tegu aga seaduse silmis täiesti erinevate juhustega: juriidiline isik ei pea toetuselt tulumaksu tasuma, füüsiline isik aga küll. See on problemaatiline.

„Näiteks kui 14 000 euro suuruse aastapalgaga inimene saab väikeelamu rekonstrueerimise toetust 15 000 eurot, on tema maksustatav sissetulek 29 000 eurot. Kuna toetus on maksustatav ja ta kaotab ka õiguse maksuvabale tulule, tuleb tal maksta tulumaksu 5800 eurot aastas. See tähendab, et ta peab maksma tulumaksu 4200 eurot rohkem kui siis, kui ta ei oleks saanud KredExi toetust," selgitab õiguskantsler oma kirjas probleemi olemust.

Ühest küljest saaks ju väita, et lõpuks on isik ikkagi 10 800 euroga kasumis. Madise toob välja, miks see väide ei ole pädev: „Näiteks väikese sissetulekuga lasterikka pere igapäevast toimetulekut võib KredExi toetus ja seoses sellega suurenev maksukohustus isegi halvendada. Toetus aitab küll parandada pere elamistingimusi, aga kuna see suurendab ka pere ülalpidaja tulumaksukohustust, saab teha vähem muid eluks vajalikke kulutusi.“

Õiguskantsler lisab, et näiteks Euroopa Liidu struktuuritoetus füüsilisele isikule kinnistule vee- ja kanalisatsioonitorustiku ehitamiseks või kogumismahuti paigaldamiseks – pikk ja kantseliitlik nimetus, aga sisuliselt on selle eesmärk eesmärgiga kui KredExi toetusel eluaseme parendamiseks – on pool aastat vana seadusemuudatuse järgi nüüd maksuvaba.

„Kui olete seisukohal, et eraisikutele makstavate KredExi toetuste maksustamine ei vasta parlamendi tahtele, palun Teil kaaluda seaduse muutmist,“ lõpetas Madise oma kirja riigikogu rahanduskomisjonile.