KAMBODŽA: tantsiv kuningas ja punakhmeerist peaminister

Norodom Sihamoni lendab Pekingist lendab kodumaale peamiselt usupühade ja teiste pidustuste ajal. Lisaks paleele pealinnas Phnom Penhis on valitsejal residents Siem Reapis. Esimese mulje põhjal ei ütlegi, et selles linnas on tegemist kuningliku eluasemega. Lähedal asuv Prantsuse koloniaalajal püstitatud Grand Hotel on suursugusem.

14. mail 66. sünnipäeva tähistav Norodom Sihamoni sai troonile 2004. aastal. Tema isa Norodom Sihanouk suri 2012. aastal Pekingi haiglas 89aastaselt infarkti. Tänane kuningas on läbinisti humanitaar. Teda paeluvad keeled, filmikunst ja tantsimine. Ta on õppinud klassikalist tantsu Prahas ja täiendanud end hiljem Prantsusmaal. Monarh on khmeri tantsuakadeemia president. Põhja-Koreas õppides tegi ta tutvust filmikunstiga. Kuningas on meediale avalikult öelnud, et riigiasjad teda ei paelugi, tants on palju huvitavam.

SELFI PEAMINISTRIGA: Karmi käega peaminister Hun Sen naudib populaarsust. AFP/Scanpix

Sihanoukville - tulevikulinn

Kõigele vaatamata on Kambodžas viimase kümne aastaga toimunud suured muutused. Riiki on leidnud tee väliskapital, kerkivad uued hotellid ning büroohooned. Peamiselt on tegemist Hiina investeeringutega. Hiinlased on kümne aastaga riiki paigutanud ligi 25 miljardit dollarit ja rahavood aina suurenevad. Sihanoukville´i kuurortlinna on rajatud uhked kasiinod ja kaubakeskused. Rannapromenaadi ilmestavad luksushotellid.

Üha rohkem panustatakse turismile. Puhas vesi ja kuldsed rannad meelitavad Tai lahe äärde kohalikke rikkureid ja turiste. Turismis nähakse potentsiaali ja olulist sissetulekut.