TÕELINE IME: naine ärkas 27 aastat kestnud koomast 

Munira Abdulla oli õnnetuse ajal 32 aastane. Ta istus koos nelja-aastase poja Omariga auto tagaistmel. Kui auto põrkas kokku bussiga, siis klammerdus naine instiktiivselt poja külge, et teda kaitsta. Poeg pääsete kergete vigastustega. Ema sai aga sedavõrd tõsise ajutrauma, et arstide arvates ei pidanud ta enam kunagi teadvusele tulema.

Naine veetis 26 aastat Araabia Ühendemiraatide erinevates haiglates, kus poeg käis teda iga päev vaatamas ning ei kaotanud lootust. 2017. aastal kuulis Munira Abdulla juhtumist sealne valitsus ning riigi rahalisel toetusel viidi naine Lõuna-Saksamaale Bad Aiblingis asuvasse Schöni kliinikusse, mis on tuntud neuroloogiakeskus.

Pärast ligi aastast ravi oli poeg Omar tõelise ime tunnistajaks. "Ma ärkasin selle peale, et keegi hüüdis mu nime. Ja see hüüdja oli ema," rääkis Omar.

Nüüdseks on Munira Abdulla taas kodumaal, kus ravi jätkub Abu Dhabis. Tema poeg, kes on nüüd 32aastane ehk täpselt sama vana kui ema õnnetuse ajal, otsustas juhtunu avalikustada, et anda lootust ka teiste pikaajaliste koomapatsientide hooldajatele.