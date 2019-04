HÕFF KOPUTAB UKSELE! Millised filmid torkasid festivali kava sirvides enim silma? 

Jah, tänavune Haapsalu Õudus- ja Fantaasiafilmide Festival on kohe-kohe kohal, mis tähendab, et on viimane aeg uurida, milliste ehmatustega meid sel korral kostitatakse. Üllatuslikult lükatakse üritus käima juba neljapäeval, mis on ainult positiivne – rohkem ägedaid filme, rohkem vaatamislusti!

Sama päeva viimastel tundidel korraldatakse külastajatele korralik kadalipp, sest näitamisele tuleb kolm halba zombifilmi järjest! 4,5 tundi kestva trassi briljandiks on kindlasti lustlik „Surnud nudistide koloonia“. Eriliseks teeb linateose asjaolu, et tegemist on muusikaliga, kus lauldakse nii matemaatikast kui ka meheaust! See on nii halb, et seda peab enda silmaga nägema, et uskuda.