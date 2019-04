ÜKS MILJARD DOLLARIT! Noor tudeng soovib Apple´ilt suurt kahjutasu 

New Yorgi politsei pidas Ousmane Bah mullu kodus kinni süüdistatuna mitmes linnas Apple´i poodides toime pandud vargustes. Näiteks pandi noormehele süüks, et mullu mais varastas ta Bostonis 1200 dollari väärtuses Apple´i digitaalseid pliiatseid.

Ousmane Bah tõestas, et ta ei viibinud vargusepäeval Bostonis, vaid oli New Yorgis. Noormees sõnul tekitasid kinnipidamine ja süüdistamine vargustes tõsise hingelise trauma ja stressi. Samuti on tema maine alusetute süüdistuste tõttu kahjustatud. Seetõttu peab ta ühe miljardi dollari suurust kahjutasu igati õiglaseks.