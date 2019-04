Narva endine abilinnapea korruptsioonis kahtlustatavast Aleksei Voronovist: ta armastas võimu ja oli auahne, ilma temata olulisi otsuseid ei tehtud 

26. märtsil pidas Keskkriminaalpolitsei kinni Aleksei Voronovi ja veel kuus inimest. Prokuratuuri taotlusel võttis kohus Voronovi esialgu kuni kaheks kuuks vahi alla. Kahtlustuse järgi kasutas Voronov ASi Narva Vesi juhatuse liikmena oma positsiooni, luues hangete puhul eelisolukorra oma tuttavatele.

Voronovi peetakse kõige mõjuvõimsamaks Narva poliitikuks. Tammiste arvab, et just Voronov oli see, kes algatas tema suhtes õnnestunud umbusaldushääletust. „Igal kuningal on omad vasallid, pole vahet, kes teate ette loeb,” kommenteeris meeri kohast tagandatud Tarmo Tammiste, kelle sõnul manipuleerib Voronov inimesi keskaegsete võtetega.

„Kõik käib hirmutamisega. Inimesed ütlevad, et neil pole sinu vastu midagi isiklikku, aga nende tütar või lapselaps töötab ühel või teisel positsioonil.. Öeldakse, et muidu võetakse ära nõukogu koht. Jaga, valitse ja hirmuta,” kirjeldab endine linnapea olukorda Narvas.

Voronovi tõusule aitas Tammiste hinnangul kaasa ka ametnike passiivsus. Tema sõnutsi loobusid ametnikud ühel hetkel mõtlemast. „Nad leidsid, et ei ole vaja mõelda, sest neil on olemas keegi, kes mõtleb ja kõike teab. Nad mõtlesid parem sellele, et neile piisab kohast nõukogust ja mingitest hüvedest,” sõnas Tammiste, lisades, et tema meelest hakkas lõpus Voronov ajama täitsa ebaadekvaatset juttu. „Katus mehel sõitis."

Tammiste toob ühe näite Voronovi hirmutamistaktikast, mis pärineb Eesti 100. juubeli tähistamisest. Kutsed saadeti kõigile laiali, aga kohale tulnud volikogu liikmete ja juhtivate spetsialistide arv oli väga väike. „Voronov oli käinud kõik läbi ja öelnud, et kes sinna läheb, on reetur. Mul tekib küsimus, et keda kohalolnud inimesed reetsid?”, imestab Tammiste.

Narva linnavolikogu esimees Irina Janovitš lükkab aga süüdistused tagasi ning peab endise meeri väljaütlemisi lihtsalt solvunud mehe lajatusteks. Tasub märkida, et Janovitš sai oma praeguse ametipositsiooni tänu Voronovile.