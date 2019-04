Järjekordne andmeleke: sotsiaalkindlustusameti dokumendiregistris rippus üleval 16 isikliku sisuga kirja 

“Kui juba ühel ametkonnal on probleeme, võiks ka ülejäänud üle vaadat, ega neil mingeid andmeid ei leki. Kui me ei ole kindlad, et riigiasutused ei leki, kus siis veel? See on müstika minu jaoks. Kuskile ei saa enam saata, et kõik digiallkirjasta, et oleks ametlik, aga ikkagi lekivad asjad, isikukoodid ja kõik on seal kirjas olemas,” sõnas ta.