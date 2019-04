Kuidas paljastus eestlaste ümberasustamise kava 

Mäe selja taga rippunud Eesti kaart, mis aga haaras ka maa-ala teisel pool Peipsi ja Pihkva järve Leningradist üle Ilmeni järve umbes Staraja Russani ja sealt Pihkvani. Mäe saladuskatte all öeldud sõnul oli „suur juht“ määranud, et selle Venemaa ala ülestöötamine jääb meie rahva kohuseks.

Siit ära viidavate talupoegade asemele tulevat Mäe sõnul sakslased. „On palju Saksa sõjaväelasi, kes on vaprust näidanud meie maa vabastamisel vaenlastest ja kellede õigustatud soovi siia ilusale maale elama asumiseks on otsustatud rahuldada,“ rääkis ta ja lisas, et tehnikaülikool ja Tartu ülikool ei tohi enam aega viita teadustegevusega ning jäävad magistri- ja doktoriõppest ilma.