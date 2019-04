Eesti uudised ARSEENIHIRMUS KÜLARAHVAS: hoiame siin kõik hinge kinni! Arvo Uustalu , täna, 20:40 Jaga: M

ARSEENINE: Ätte küla moodne ja kallis puurkaev, millest joogivett paraku praegu ei saa. Aldo Luud

Vähemalt kolme Tartumaa küla puurkaevus on arseeni nõnda palju, et pikaajalisel kasutamisel võib see põhjustada vähki. „Toidutegemiseks toome juba ammu vett mujalt sisse ja joomiseks on meil pudelivesi,“ ütleb Kivi Puhkemajade juht Tarmo Munitsõn ja lisab, et ettevõte on valmis uue puurkaevu ehitama, kuid ka sellest ei pruugi parem vesi tulla.