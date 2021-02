Insulti põdenud vanahärra Harald müüs metsa võileivahinna eest maha. Kohus mõistis ärimehe õigeks

„Kuidas notar aru ei saanud, et Harald on selgelt teovõimetu!?“ kahtlustab tütar Katrin metsafirmade ja notari kokkumängu.

„2019. aastal oli pooleli kriminaalasi. Minu meelest proovis prokurör ka riigikohtusse edasi kaevata, aga süüdistatav Aivar Avik mõisteti täies ulatuses õigeks. Šokk, masendus, pettumus,“ sõnab nüüd „Kuuuurijale“ Haraldi tütar Katrin. Ringkonnakohus kiitis nimelt Harju maakohtu otsuse, et kriminaalkuriteo koosseisu müügitehingus ei esinenud, õiguspäraseks ning leidis, et tegemist oli konkretiseerimata süüdistusega. Süüdistuse etteheited on vastuolulised ja kohati üksteist välistavad. Kuigi metsatehinguga seotud tsiviilvaidlused käivad edasi, on asjaosaline Harald ise meie seast lahkunud. Ta suri 2019 aasta oktoobris.