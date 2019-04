Elu Eesti juurtega lauljatar Kaili Kinnon: „Vanaema pirukad ja kringel on meie pere pidulaudadel alati olnud. Alati!“ Katrin Helend-Aaviku , täna, 00:01 Jaga: M

Eesti juurtega Kanada lauljatar Kaili Kinnon. Tiina Kõrtsini

„Ma arvan, et kui sinus on eestlase verd, siis laulmisest ei ole pääsu. See on suur osa eestlaseks olemisest. Ma tunnen, et laulmine on ka minul veres,“ räägib tänavusel Jazzkaarel esinev Eesti juurtega Kanada pop-jazz-lauljatar Kaili Kinnon.