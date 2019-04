ARUSAAMATU: kadunud poisi ema keeldub politseiga koostööd tegemast 

Politsei on hädas, sest tunnistajana on JoAnn väga vajalik. Poisi isa Andrew Sr. vestles korrakaitsjatega mitu tundi järjest.

Ehkki reporteritel ei õnnestu kätte saada ei JoAnni ega tolle advokaati, ütles naise jurist eelmise nädala teises pooles, et emale ei istunud see, et politsei hakkas temasse kui kahtlusalusesse suhtuma. „Ta ei tea, mis A.J.-ga juhtus ja tal pole poisi kadumisega mingit pistmist. Ta muretseb ennast haigeks,“ ütles advokaat.

Politsei otsis A.J-d kodu piirkonnas koertega taga ning praegu on nad kindlal seisukohal, et laps ei lahkunud kodust omal jalal. Samas pole ühtki märki sellest, justkui oleks A.J. röövitud.

Poisi perekonna minevikus on mõned raskemad perioodid. lastekaitsjatele pole nad võõrad. Arstid leidsid poisi sündimise järel A.J. organismist jälgi opiaatidest. Pea kaks aastat veetis laps kasupere juures, siis said oma vanemad ta jälle tagasi. JoAnnil ja Andrew'l on veel üks poeg, A.J. noorem vend, kes just samal ajal, mil ta vanem vend müstiliselt kadus, viidi vanematekodust ära kasuperesse. Põhjus pole teada. JoAnn esitas kohtule selle kohta kaebuse. Naine ootab hetkel kolmandat last, ta on seitsmendat kuud rase.