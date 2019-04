KIIRUSEÜLETUS JA JÄÄKNÄHUD: miks Aab pidi tagasi astuma, aga Kuusik kõlbab uueks ministriks? 

Keskerakondlane Jaak Aab jäi politseile vahele möödunud aasta 11. märtsi hommikul Tartus Lõunakeskuse juures. Alkomeeter näitas tema joobeks 0,28 promilli. „Olin sõprade juures. Sai saunas käidud ja läks veidi hilja peale. Tarbisin ka kangemat alkoholi,“ selgitas Aab kuu aega hiljem korraldatud pressikonverentsil, kus ta teatas oma tagasiastumisest. Tema valitsuskaaslased said juhtunust teada mõned päevad enne tagasiastumist, kui politsei ja piirivalveameti peadirektor Elmar Vaher edastas info toonasele siseministrile Andres Anveltile. Tagatubades heidetigi Aabile enim ette just seda, et ta oli kõigest vaikinud ja info pidi peaminister Jüri Rataseni jõudma teiste kanalite kaudu.