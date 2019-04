Seisukoht | EKRE proovikivi 

Mis asjaoludel see prohmakas juhtus, ei huvita mind absoluutselt. Kas ta tuli vanaema sünnipäevalt või parlamendivalimiste rõõmupeolt... Mind ei huvita seegi, kas ta jättis hommikusöögi vahele või mitte.

Küll aga teeb mulle tõsist muret see, et täismees õigustab ennast sellega, et ta ei olnud 4. märtsi hommikul veel ministrikandidaat ja avaliku elu tegelane. Samuti märkis ta, et tema kvaliteet ministriametis tuleb põhiliselt tema võimest käituda ministrina.

Oo, püha lihtsameelsus! Ministriks pürgiv täismees arvab, et on okei, kui pohmakas mitte avaliku elu tegelane keset Rakvere linna lappi annab. Pealegi on ministri pädevuse üks olulisi näitajaid seegi, et ta lihtsalt öeldes oskab käituda.

Olen isamaalise ja lihtsa inimese eest seisva EKRE poolt alati olnud ja olen ilmselt ka edaspidi, kuid sellises olukorras ei tohiks erakond järeleandmisi teha. Vastasel juhul käituks nad täpselt samuti, nagu end juba ammu täis teha jõudnud vanad võimuparteid.