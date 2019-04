Juhtkiri | Käitumiskursustel presidendi juures 

Eesti elu ja demokraatia kõverpeegel on olukord, et veel hiljuti EKRE poolt puunukuks tituleeritud riigipea juures käib tolle erakonna õõnespuidueksperdist juht nüüd konstruktiivselt mõtteid vahetamas. Uus reaalsus on seegi, et ministrihakatised käivad Kadriorus kui käitumiskursustel ning kohtumiselt väljuval kandidaadil pole piinlik öelda, et president soovitas tal hoida „viisakat tsiviliseeritud joont“. Lennart Meri hüüaks taevast appi, meie aga noogutame mõistvalt.

Enamgi veel – kui siseministrikandidaat armulikult lubab, et tema ministeeriumis siiski pead veerema ei hakka ja töötajatele ust ei näidata, siis tundub see ülimana, mida Eesti poliitikas võiks saavutada. Tahaks loota, et erakonnajuhi leebus alkoholi tarvitanuna autorooli istunud ja kiirust ületanud ministrikandidaadi suhtes pole vastutulek oma maapiirkondade valijatele. Kõige selle taustal ei tahaks olla presidendi nahas, kes sellisele kooslusele oma õnnistuse kaasa andis. Nüüd on vastutus Jüri Ratase käes. Alustuseks peab väärtuspõhisust sõnades nii tähtsaks pidav peaminister otsustama, kuidas on võimalik koostöö joodikjuhist ministriga. Võimalik, et seegi on paari kuu jooksul Ratase jaoks sobilikuks käitumiseks muutunud. Eks väärtused ikka muutu.