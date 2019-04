GALERII | Pärnumaal põles 17 hektarit heinamaad, ohtu sattusid ka kolm majapidamist 

Päästeamet tuletab meelde, et kogu Lääne-Eesti piirkonnas valitseb äärmiselt suur tuleoht, sest kogu loodus on väga kuiv. "Inimeste jaoks tähendab see suuremat tähelepanelikkust igasuguse tule tegemisel. Samuti tähendab see mõtlemist, missugust kahju võib teha suitsukoni autoaknast välja viskamine või grilliseadme kasutamine. Kuid lisaks sellele on mõistlik vältida ka mootorsõidukiga looduses sõitmist, auto tuleks parkida mittesüttivale pinnasele ja mitte sõita ATV-ga turbasel pinnal või heinamaal," seisab päästeameti pressiteates.