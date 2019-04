Tolkieni pärijad ründavad Soome lavastaja tehtud eluloofilmi  

Kuid kirjaniku pärijad ja pärandi säilitajad eesotsas poeg Christopheriga tegid teisipäeval avalduse, milles teatasid sõnaselgelt, et nad ei kiida filmi heaks ega ole selle tegemiseks luba andnud. Samuti toonitavad sugulased, et nad pole filmi tegemisel osalenud.

Raamatu „Tolkien and the Great War“ autor John Garth ütles The Guardianile, et Tolkieni pere reageering filmile on mõistlik. „Eluloofilmid käivad faktidega tavaliselt üsna vabalt ümber ning seegi film pole erand. Tolkieni pere toetus annaks võimalikele lahknevustele ja moonutustele usutavust. See oleks karuteene ajaloole.“