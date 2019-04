Carmen Pritson-Tamme: liiga palju on selliseid naisi, kes käivad trennis vaid seetõttu, et lubada endale õhtul mõni koogitükk 

Carmen on olnud jooksja ja ka aeroobikatreener. Siis oli ühine nimetaja aeroobika, polnud eraldi shaping’ut, body-pump’i ja muid selliseid asju. Carmeni treeningud jäid pooleli mõned aastad tagasi, sest tal oli seljatrauma. Ühel hetkel ta lihtsalt tundis, et selg ei lase enam joosta. Valud on olnud juba aastaid, kuid neid jääb järjest vähemaks.

Jah, see on hirmu ületamine. Minu praegune missioon on hetkel perioodis, kus ma olen vastu võtnud otsuse: selleks, et minu selg läheks tugevamaks, pean hakkama tegema lihastreeningut. Olen jõudnud teadmiseni, et kui lasen kehal nõrgaks minna, siis ta ei suuda enam mu selga hoida. Kui trenni läksin, rääkisin kohe oma hirmudest.

Enamik inimesi, kellel on seljaprobleemid, kardab minna spordisaali. Ma tahan endale tõestada, et see on asjatu hirm. Ma pean sellest üle saama ja saama kontrolli oma hirmu üle, siis jõuab ka keha järgi. Näiteks üks Reval-Spordi tipptreeneritest oli enne pea terve elu seljavaludes, kuid vabanes sellest just tänu trennile.

Mis sorti trenniga on siis seljavalu võimalik ravida?

Oleme koos treeneriga märganud, et vesiaeroobika on mulle hea. Samuti risttreeningprogrammid, kus ma teen masina peal risttreeningut ja siis ka kergemat shaping’ut, pilatest. Ma ei saa mõningaid harjutusi kaasa teha ja teen siis kergemalt. Pilates tugevdab siselihaseid.

Hiljuti tõmbasin ka ühe väga hea joogaäpi. Arvasin, et see on mulle hea, sest olin ju kundalini joogas harjunud juba käima. Paraku nii see polnud. Ühel hommikul, pärast eelmise päeva mõnulemist soojas saunas proovisin teha rõdul selgatoetavat joogat. Väga hea oli. Kui olin lõpetanud, siis püsti ma sealt enam ei saanud. Selg ei lasknud.