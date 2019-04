Teise lapse ilmale toonud Liina Randpere: rase naine ei pea diivanikaunistuseks muutuma 

Beebiootus möödus Liina sõnul kergelt. "Vaadates ja kuulates teisi inimesi, siis mulle tundub, et beebiootus ei ole minu jaoks midagi mainimisväärt," ütleb ta. "Loomulikult on mingid ebameeldivused või tüütud nüansid juures: näiteks kui sul on raseduse lõpus kõht nii suur, et sokke on raske jalga panna," naerab ta. "Aga minu jaoks on rasedused olnud pigem kerged. Oma elustiili ei ole ma raseduse tõttu kunagi väga palju muutnud."

Liina käest on teinekord küsitud, kuidas ta jõuab olla nii energiline ja aktiivne? "Minu jaoks on diivanil istumine veel õudsem. Mõnikord on raske ja ebamugav ja ei ole mõningaid asju kerge teha. Aga see on ikkagi kümme korda parem kui mittemidagi tegemine," lausub ta ning on selles osas kindlasti heaks eeskujuks ka teistele beebiootel naistele.

"Ei ole nii, et kui rasedaks jääd, peab hakkama diivanit kaunistama ja palju jäätist ja kurki sööma."

Taastumiseks vajab aega

Kui rasedana oli Liina viimase hetkeni aktiivne ja tegus, siis sünnitusest taastumiseks kulub aega ning oma senistest tööteemadest peab olema mõnda aega eemal. "Kasvõi puhtalt selle fakti pealt, et mul on õmbluseid tehtud. Esiteks peab oma keha kuulama. Pean ikkagi ootama ära selle hetke, et kui mul on need füüsilised haavad ära paranenud," räägib Liina.

Suveks püüab ta aga treeneri ametiga jätkata. "Sõltub sellest, kuidas värske ilmakodanik ennast üleval hakkab pidama."