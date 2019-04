Justiitsministeerium | Kamba ja õigusrikkumiste nõiaringist välja 

Eriti noorte puhul peab pöörama rohkem tähelepanu ennetusele, sest tagajärgedega tegelemine on kulukas ja vähem tulemuslik. Ent mida teha, kui häiriv käitumine on juba ilmnenud? Lihtsaid lahendusi pole, kuid kõige paremaid tulemusi annavad programmid, milles õpetatakse noorele mitmesuguseid elulisi oskusi, näiteks seda, kuidas probleeme ja konflikte lahendada ning ennast valitseda ja viha kontrollida. Hästi toimib ka see, kui tegeldakse noore perekonnaga. See võib tähendada kodukülastusi, vanemate koolitust ja pereteraapiat. Näiteks eeltoodud kambaliidri juhtumi puhul tuleks kindlasti tegeleda terve perekonnaga, sest vastasel juhul on väga suur tõenäosus, et ta ei pääsegi kuritegevuse nõiaringist välja.

Võiksime võtta eeskuju põhjanaabritelt Soomes, kus on noortekampade vähendamisega edukalt hakkama saadud. Kampade ja laiemalt noorte kuritegevuse ennetamisel teevad seal iga päev koostööd noorsoo-, sotsiaal-, lastekaitse-, tervise- ja õiguskaitsespetsialistid ning vabaühendused.

Näiteks on vabaühendus Raudteejaama Lapsed eestvedamisel Helsingi kesklinnas ainult alaealistele mõeldud kohvik, kus turvaliselt aega veeta. Noorsootöötajate ja vabatahtlike eesmärk on olla seal, kus noored niikuinii oma vaba aega veedavad. Veel antakse tuge lastele, kellel on vaimse tervise probleeme või kes on läbi elanud tugeva hingelise trauma. Mobiilse noorsootöö kaudu selgitatakse noortele, et avalik ruum on mõeldud kõigile, ka noortele, kui nad järgivad kõigile kehtivaid reegleid. Tänavalepituse toel aidatakse noortel lahendada omavahelisi tülisid, aga ka konflikte kogukonnas või noorte ja täiskasvanute vahel.

Eraldi fookuses on lapsed, kes juba on sattunud kuritegevuse ringi ja vajavad intensiivset tuge, et sellest välja murda. Politseis on loodud keeruliste juhtumite tarbeks eraldi nn ankurtiim, kuhu kuulub politsei, vaimse tervise õde, sotsiaaltöötaja ning vahel ka noorsootöötaja, kes tagavad lapsele kiire hindamise, sekkumisplaani ja juhtumikorralduse. Kõikide nende projektide edu taga on kõigi osaliste, nii noorte kui ka vanade väga tugev ja tihe koostöö ning hoolimine, aktiivne suhtlemine ja vastutus.