Bulgaaria kohus saatis ajakirjaniku vägistaja ja mõrvari 30 aastaks vangi 

Viktoria Marinova (30) surnukeha leiti Bulgaaria-Rumeenia piiril asuva Ruse linna pargist Doonau jõe ääres olevatest põõsastest mullu 7. oktoobri öösel. Naise surma põhjustasid löögid pähe ja kägistamine, ütles prokurör Georgi Georgijev. Siseminister Mladen Marinov lisas hiljem, et kurjategija oli ajakirjaniku ka vägistanud. Mõrvar oli kaasa võtnud tapetu mobiiltelefoni, autovõtmed, prillid ja mõned riideesemed. Ajakirjaniku auto leiti aga pargituna mõrvakoha lähedalt.

Peaminister Bojko Borisov avaldas lootust, et kurjategija leitakse kiiresti, sest too oli sündmuskohale jätnud oma DNA-jäljed. Ta rõhutas, et mõrvaloo lahendamiseks saadeti Rusesse riigi parimad kriminalistid.