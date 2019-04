Kohus andis Tarandiga rüselenud meestele võimaluse leppida 

Indrek Tarandi esindaja, vandeadvokaat Maria Mägi sõnul on Tarand läbirääkimisteks avatud. „Eks mehed läksid Toompeal liiga hoogu ja innustusid EKRE nii avalikul koosolekul ja sellele eelnevalt tehtud negatiivsest kihutustööst ja üleüldse ühiskonnale antud vaenulikkuse signaalidest. Arvan, et omapäi poleks nad vägivallatsema hakanud,“ ütles Mägi. Tema sõnul teeb juhtumi äärmiselt kahetsusväärseks iseäranis see, et avaliku koosoleku korraldajaks olnud EKRE mitte üksnes jättis korra koosolekul tagamata, vaid tembeldas Tarandi joobes olevaks ja lükkas ise Tarandi ülesköetud osalejate sekka, luues teadlikult vale kuvandi, et siin on purjus mees, kelle suhtes on ka vägivald lubatud. Samas kinnitas politsei vahetult pärast intsidenti, et Indrek Tarand oli avalikul koosolekul kaine.