Kuidas asutav kogu kokku astus 

Päevaleht kirjutas hommikul toimunust (lehtedel oli toona kombeks ilmuda õhtupoolikul): „Asutava Kogu ruumide ilustamine on täiel aurul käimas. Juba hommikul varakult oli Estonia kontsertsaali ette rohkesti rahvast kogunud, kes huvitusega kümmekond ekspresside krõbedat tööd vaatasid. Maja eesrinna alumine osa on üleni rohelisega kaetud, kuna kuusepärjad kuni katuseni ulatavad. Kontsertsaalis on poodiumil rohelisest poolring tehtud, mille keskel Asutava Kogu juhataja kateeder seisab. Sellest allpool, parketil, seisab kõnetool.“