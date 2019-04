„Eesti laulu“ finalist Inger kirjutas eesti keele eksamit: kirjanditega on mul raskusi olnud küll 

Inger loodab, et esimene eksam läks hästi. „Ma siiski ütlesin, et kunst on üks väljendusviise, mille abil saab inimene ühiskonnale sõnumit edastada, loodan, et puudutan neid eksamilugejaid läbi kirjandi.“

Inger sõnas, et väike närv peab enne tähtsat eksamit ikka sees olema. „Kuid kui eksamipaber juba lauale seatakse, tuleb hakata tegema, kuus tundi on aega.“ Eksamieelsel õhtul käis muusik jõusaalis ja püüdis nii mõtteid rahustada. „Ma arvan, et on väga hea puhta pea ja olekuga tulla eksamit sooritama.“

Nüüd ootavad Ingerit veel ees inglise keele ja matemaatika eksamid. 32. keskkoolis õpib Inger multimeediaklassis ja peab lisaks tegema ka multimeediaeksami. „See võib olla fotogalerii, visuaali või animatsiooniga seotud või film. Ma teen paari klassikaaslasega lühifilmi,“ rääkis Inger ja lisas, et film on juba valmis.

Mingit konkreetset traditsiooni Ingeril enne lavaleminekut või eksameid ei ole, samuti pole tal talismani. „Ma arvan, et on oluline, et mõtestaksid endale, et kõik läheb hästi. Ülemõtlemine tekitab olukorra, kus sa lihtsalt ei suudagi keskenduda ja seal olla. Oluline on olla oma mõtetega kohapeal, siis läheb kõik hästi.“