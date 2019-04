Elu "Adele ja tema mees elasid juba aastaid kumbki oma elu." Triin Tael , täna, 00:02 Jaga: M

KUI KÕIK OLI VEEL HÄSTI: Adele ja Simon Konecki 2013. aastal. VIDA PRESS

Kuuldused Briti poptähe Adele'i (30) ja ettevõtja Simon Konecki (45) armusuhte karilejooksust said alguse juba 2014. aastal. Seni on lauljatar need jutud kategooriliselt põrmustanud, nüüd aga teatas kuueaastase pojaga paar kurva uudise: nende abielu on tõesti läbi. „Adele ja tema partner on lahku läinud,“ ütles poptähe esindaja laupäeval uudisteagentuurile Associated Press.