Elu Alexandra Elizabeth Ljadov: mul on megapalju personality't! Anu Saagim , täna, 00:01

JÄRJEKINDEL: „Sa ei saavuta mingit edu, kui lööd käega. Sulle öeldakse palju „ei“, aga seda ei tohi südamesse võtta,“ annab Alexandra Elizabeth nõu tüdrukutele, kes unistavad modelliametist. Tiina Kõrtsini

„Lõpuks saavutad sina edu, mitte need kiusajad. Tuleb ära kannatada ja lõpuks teeb see sind tugevamaks,“ annab modell Alexandra Elizabeth Ljadov nõu, kuidas koolikiusamisega toime tulla. Kogetud kiusamise kiuste on New Yorgis elaval Alexandral käsil edukas karjäär – ta kuulub maailma 50 parima modelli hulka ja on vallutanud ka moepiibli Vogue esikaane. Lisaks hakkas ta hiljuti esinejanime Majorlilkween all räppima, ikka südamelähedastel teemadel – girl power ja naise eneseväärikus.