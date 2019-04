Juhtkiri | Kampaaniakulutusi tuleb hakata piirama 

Inimlikult võib muidugi mõista erakondade valmisolekut anda valimiskampaaniaks ära viimanegi sent, sest nende senine kogemus näitab, et suurimad kulutajad on ühtlasi suurimad võitjad. Pealegi on see omamoodi investeeringki: riigieelarvelise toetuse jagunemine sõltub saadud mandaatide arvust, võimule pääsemine tagab aga stabiilse sissetuleku nii mõnelegi ustavale parteilasele ja seda võib-olla isegi aastateks (ja tavaliselt pudeneb sealt ka erakonnale midagi tagasi). Ajutine võlgnikustaatus on selle kõrval tühiasi.

Teisalt on kokku üheksa miljonit eurot, mille erakonnad tänavu reklaamidele, pastakatele ja postkaartidele ära kulutasid, märkimisväärne summa, olgugi et tööd ja leiba anti nii reklaamiinimestele kui ka paljudele teistele. Selline priiskamine ei mõju vastutustundetuna mitte ainult seetõttu, et selle raha eest saanuks palju muudki teha, vaid ka seepärast, et riigijuhtidelt ootaks elementaarset majandamisoskust, sh oma erakonna rahaasjade korrashoidmist. Eriti puudutab see peaministrierakonda, sest hoolimata teadaolevast niigi kehvast rahalisest seisust ja reklaamiärimehele Paavo Pettaile äramaksmist ootavast miljonist kunagiste keelatud annetuste eest, kulutas Keskerakond erakonna ja kandidaatide isiklikku raha 2,65 miljonit eurot, mis teeb neist suurimad kulutajad.