Seisukoht | Aeg täita lubadust 

Aga võiks. Sama ettepanekuga on opositsioonierakonnana korduvalt lagedale tulnud Keskerakond, ja lisapuhkepäeva on nõudnud ka EKRE. Ja vaevalt kristlikke väärtusi tähtsustav Isamaagi neile risti ees seisaks – on ju ülestõusmispühade teine püha kristlastele vaieldamatult üks olulisemaid tähtpäevi. Nii on selle muudatuse jõustamiseks paremat valitsuskoalitsiooni raske ette kujutada. Rangelt majanduskasvuusku Reformierakonna osalusel ei juhtuks seda kindlasti.