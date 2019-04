Vapustav avastus: kosmosest jõudis Maale „pudelipost“ 

Harvardi ülikooli teadlased on asunud tõsisemalt uurima viis aastat tagasi, 8. jaanuaril 2014 Paapua Uus Guinea lähedal Vaiksesse ookeani kukkunud tillemat sorti, vaid meetrise läbimõõduga kivimeteoriiti. Teadlaste hinnangul on see tavatu objekt meieni tulnud kaugelt väljastpoolt päikesesüsteemi ja on nagu pudelipost avakosmosest.