Eesti romade esinaine: „Olen uhke, et olen roma ja eestlane ühel ajal.” 

Eestis elavad romad – neid võib olla mitu tuhat – peavad end eestlasteks, kuid ei soovi hüljata ka oma traditsioonilist kultuuri. Dabla ja tema sõbranna Farida Tsimbota sõnul võib küll osa noorte puhul näha, et need oma juurtest suuremat ei hooli. Kuid ühtsus- ja kogukonnatunne on vaatamata murekohtadele endiselt tugevad.