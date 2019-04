JÄLLE DRAAMA! Kristina Pärtelpoeg süüdistab blogiauhindade jagamise korraldusmeeskonda enese alandamises 

„Osalesin sel aastal uuesti, Sky.ee videoblogiga „Kokkamine Kristinaga“. Üks tüdruk kirjutas mulle, et nad annavad mulle jälle disklahvi, kuna mul on videoblogi,“ räägib Kristina videos. „Neil on vist uus reegel, et osaleda võivad ainult kirjalikud blogid.“ Pärtelpoeg räägib, et korraldajad teadsid, et ta osaleb, kuid keegi ei teavitanud teda, et ta kõrvaldatakse. „Kui Mari-Leenule (blogiauhindade korraldaja Mari-Leen Albers – toim.) öeldi, et ta mulle ütleks [et saan disklahvi], ütles ta: „Jaa-jaa, küll ma varsti annan teada, ootame natuke.““

Seepeale kirjutas Pärtelpoeg ise korraldajatele, et nad tema blogi võistlusest eemaldaks. „Ütlesin, et ma ei taha, et mul on eelmise aastaga väike trauma. Ja siis ta ütles: „Nojah, sa ei saagi osaleda.“,“ ütleb Pärtelpoeg videos. „Ma reaalselt ei viitsi enam selliste inimestega suhelda, ma ei taha blogiauhindadega enam kunagi tegemist teha.“ Pärtelpoja kaitseks võttis Instagramis sõna ka Brigitte Susanne Hunt, kes möödunud aastal aasta uustulnuka auhinna sai.

„See oleks juhtunud ka Kristina Pärtelpojaga, kuid ta avaldas varem soovi enda blogi konkursilt eemaldada. Sama olukord oli žüriikategooriates - kui sa oled ise 90% parima fotopostituse piltidel, siis see ei ole sinu loodud sisu ja sinu tehtud pildid, seega see ei kvalifitseeru. Või kui sul on totaalselt vale asi vales kategoorias, siis kirjutame, küsime täpsustavaid küsimusi. Aga et me kedagi kuskil avalikult lintšima hakkaks, seda ei ole kunagi plaanis olnud,“ kinnitab Albers.