ÕL INTERVJUU | Norra eurolauljad: meid kõiki on kunagi erinemise pärast kiusatud 

Me kolm oleme juba mõnda aega püüdnud sooloartistidena läbi lüüa, kuid suurt edu ei ole saavutanud. Meil on väga erinev muusikaline taust, kuid tahtsime näha, kas koos töötamine viib meie unistused ellu. Eurovision on suurepärane koht, kus sa võid julgeda unistada (bänd kasutab siin sõnamängu ja viitab Eurovisioni tänavusele hüüdlausele „Julge unistada!“ – toim.). Meid kõiki on kunagi erinev olemise pärast kiusatud, seega kui saime oma kaasmaalastelt kinnituse, et oleme Norra esindamiseks piisavalt head, oli see imeline tunne.