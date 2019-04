Toomas Alatalu | Kaljulaid käis Kremlis ja „Leina seina“ ääres 

Tuleval aastal täitub ju 200 aastat Antarktika avastamisest Saaremaal sündinud admiral Bellingshauseni (1778-1852) komando all. Venemaa pani veel mullu Bellingshausenile monumendi Montevideos ja on teada, et sama skulptor tegi valmis teisegi kuju püstipanekuks Antarktikas endas. Putinit rännumehena teades mõeldi seejuures kohe, et küllap läheb kohale. Tänane poliitiline õhkkond Lõuna-Ameerikas ei soosi enam Putini sinnasõitmist ja teades Saaremaa meeste kava Bellingshausenile ka kodusaarel monument panna, siis miks mitte mõelda sellele, et Putin väisaks (demilitariseeritud) Saaremaad ja osaleks sellel Eesti, Venemaa ja kogu maailma ajaloo suursündmuse tähistamisel! Julgen arvata, et see on palju reaalsem ajend Venemaa presidendi tulekuks Eestimaale kui ükskõik milline teine lähitulevikus teadaolev üritus. Pealegi saaks Eesti-Vene presidentide ebaharilik kohtumine siis samasuguse jätku ehk muutus harjumuspäraseks.