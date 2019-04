ÕL INTERVJUU | Islandit Eurovisionil esindav Hatari: üle-Euroopaline populismi kasv kutsus meid üles Eurovisionil osalema. 

Shurat HaDin nõudis Islandi delegatsioonile sissesõidukeeldu, sest Iisraeli meedias hakkas levima hirm, et Hatari kasutab Eurovisioni lava korraldajariigi vastu protestimiseks. Õiguskeskuse juht sõnas avalikkusele saadetud kirjas, et Hatari kirjutas eelmisel suvel alla petitsioonile, mis kutsus üles Eurovisioni boikoteerima. „Pärast lauluvõistlusele valimist teatas bänd, et kavatseb Eurovisioni laval Iisraeli vastu protestida, olgugi, et see on reeglitevastane.“