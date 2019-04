Seninägemata kaadrid paljastavad: Avicii võttis iga päev 20 valuvaigistit 

Dokumentaalfilmis "Avicii: True Stories" paljastatakse, et pankreatiidiga kimpus olnud muusik võttis enne surma päevas umbes 20 valuvaigistit, nende hulgas tarbis ta ka sõltuvusttekitavat opioidi Percocet. Arstid ütlesid mehele, et ravimid ei tekita sõltuvust.

Seninägemata kaadrid paljastavad, kuidas mees 2014. aastal Austraalia tuuril haiglas oli ja palus, et ta välja lastaks, et ta saaks tuuri jätkata. Arstid aga soovitasid tal siiski haiglasse jääda, kuna mees ei saanud ilma valuta süüa ega juua. Sellegipoolest tuuritas muusik edasi.

Seitsme aasta jooksul andis ta 813 kontserti. Mees ütles pärast ravimite kuritarvitamise alustamist ja haigestumist: "See tapab mind. Mul olid suured valud, kuid mulle anti ainult ravimeid ja öeldi, et need teevad enesetunde paremaks. See oli nagu heroiin, aga ei aidanud valu vastu. Eeldasin, et arstid teavad, mis nad teevad. Pankreatiit ei olnud probleem, vaid valu, mis minuga pärast jäi."