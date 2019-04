VIDEO | Marimo peadisainer jagab videot pulmapäevast ja annab soovitusi pruutkleidi valimisel 

"Pulma planeerides ja kleiti valides tuleb kindlasti lähtuda enda stiilist, kuid samal ajal mõelda ka sellele, kus pidu toimub ning millised omadused sellest tulenevalt kleidil peaksid olema," räägib Mariliis, millest alustada. Tema enda pulmakleit valmis muidugi Marimos, tema enda idee järgi. Õmblemise usaldas ta Marimo rätsepale.

"Kindlasti peab silmas pidama ka oma unistusi, kui need kleidi osas kunagi olnud on - just disainerkleiti valides on võimalik lasta disaineril valmistada selline kleit, mis peab silmas täpselt sinu väärtuseid ning arvestab sinu keha ja iseärasustega," annab disainer nõu.

Kui tulevasel pruudil on kleidi osas väga kindel ettekujutus, soovitab Mariliis siiski kaaluda erinevaid variante. "Parima ettekujutuse ja tunnetuse saab kleite selga proovides, seega mina soovitan küll algul anda võimalus erinevatele tegumoodidele, ning siis juba kleite selga proovides sisetunde pealt ja disaineri soovitusi kuulates otsustada."

Naine ütleb, et tal on tulnud ka ette olukordi, et pruut tuleb tema juurde kindla visiooniga, kuid tema näeb kohe ära, et see lõige või tegumood ei sobi pruudile kohe mitte. "Viimasel ajal üha vähem. Kui klient tuleb mingi kindla sooviga, ja mina selles pigem kahtlen, siis lasen tal selga proovida oma soovitud tegumoodi, ning võrdluseks ka varianti, mis minu hinnangul paremini sobiks." Nii saab naise sõnul pruut enamasti aru, et teine lahendus on parem. Et pruudil tekiks loodavast kleidist ettekujutus, laseb Mariliis tavaliselt proovida võimalikult sarnaseid kleidimudeleid, olemaks kindel, oma tähtsaimaks päevaks valmistuv naine saab disaineri ettekujutusest samamoodi aru ja et talle see lahendus ka tõesti meeldib. "Inimesed ei oska alati enda selga asju samal moel visualiseerida, nagu mina seda näen või nagu see kavandilt paistab. Selline kleitide proovimine aitab hilisemaid probleeme vältida."

Üldiselt kantakse pruutkleiti vaid kord elus. Kas peaks kindlasti laskma kleidi omale spetsiaalselt õmmelda või võiks kaaluda ka laenutamist? "Üha enam pruute on väga praktilised ja tihti tellitakse või ostetakse kelit, mida saab ka hiljem kanda. Pruudimood on läinud minimalistlikumaks ja aina enam on võimalus neid kleite ka hiljem kanda. Mina soovitan ikka kleit enda järgi disainida ja õmmelda lasta, et pruut end oma kõige tähtsamal päeval ideaalselt tunneks," sõnab Pikkar.

Pärast pulmapäeva tuleks kleit lasta keemilises puhastuses puhastada ja edaspidi hoida seda pikas riidekotis või karbis, et kleit ei tolmuks. Mariliisi enda pruutkleit on hetkel Marimo butiigis. Uue pruudikollektsiooni valmimiseni oli see müügisaalis imetlemiseks väljas. Nüüd on Marimo välja tulnud uue pruudikollektsiooniga, kus on ka üks Mariliisi enda kleidist inspireeritud kleit. "Nüüd sain oma kleidi taharuumi ära tõsta ja plaanin selle peagi lõpuks ka koju viia." Mariliis ütleb, et tema kleit valmiski just sellise mõttega, et seda saaks ka pidulikel vastuvõttudel kanda. "Hetkel ei ole ühtegi veel olnud, kuid ehk saan ta millalgi siiski mõnele üritusele selga panna," loodab ta.