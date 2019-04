Elu Arne Hiob: „Kui sa maises elus ei kannata Jumalat välja, siis pärast surma veel vähem!“ Sirje Presnal , täna, 00:01 Jaga: M

KÕIKE POLE VAJA MÕISTA: Kui kaugele iganes teadus ka areneb, päris kõike ei suuda see tõenäoliselt kunagi selgitada. Veel vähem suudab reakodanik kõike maailmas ja maailmaruumis toimuvat lõpuni mõista. Ja Arne Hiob leiab, et pole vajagi – müstilisuse aspekt lisab elule pühadust. Stanislav Moškov

Teaduslik tasand ja usulise kogemuse tasand on tavatunnetuse jaoks kaks vastandlikku kategooriat. „Siiski ei tähenda see, et neid tasandeid ei tuleks viimselt ka koos näha,“ leiab kirikuõpetaja Arne Hiob. „Bosonite (elementaarosakeste – toim) tasandi avastamisega on teadus ja religioon üksteisele oluliselt lähemale tulnud,“ kinnitab ta. „Võib arvata, et Kristuse ülestõusnud ihu hauast kadumine on füüsikaliselt seletatav mingisuguse bosonite tasandi muutusega. On oletatud, et kui keegi oleks saanud olla Kristuse hauakambris, siis tõenäoselt oleks nähtud tema momenthaihtumist.“