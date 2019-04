GALERII | Kalev Mark Kostabi avas Tallinnas oma galerii 

Kostabi rääkis "Rigvaatele" antud intervjuus, et sellise suurusega galeriipinna üürimine maksaks New Yorgis terve varanduse. Ja ega mehe teosedki odavad pole - hinnad varieeruvad 200 dollarist 300 000 dollarini. Mees paljastas "Ringvaatele", et aastas toodab Kostabi World umbes 500-1000 teost.

Mehel on olnud ka väga kuulsaid kliente, näiteks Sylvester Stallone, Arnold Schwartznegger, Bill Clinton ja Axl Rose. Kostabi kõige kuulsam töö on tema enda sõnul olnud ansambli Guns N' Roses plaadi "Use Your Illusion" kaanel. Kunagi kogus tema töid ka Luciano Pavarotti.

Kaheksakümnendatel New Yorgi kunstimaailma tippu jõudnud Kostabi on Eesti galerii avamise puhul loonud uusi, sinimustvalgeid töid, mille maailmaesitlus leiab aset just Kostabi galeriis. Kokku on galerii külastajatel võimalik näha üle 50 Kostabi teose.