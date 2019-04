Uuring: täisteratooteks peetakse nii seemneleiba kui ka pähkleid ja ube 

Peamiselt tekitab segadust täisteraleiva eristamine seemneleivast, mida tihti ka teraleivaks nimetatakse. „Seemne- või teraleivaks nimetatakse selliseid tooteid, milles on lisandina kasutatud erinevaid seemneid ja teri, mida on süües silmaga näha ja tekstuuris tunda. Täisteratoodeteks loetakse täisterastandardi järgi tooteid, milles on vähemalt 50 protsenti täisterajahu, mida tarbija ise süües kuidagi tekstuuris tegelikult ei erista,“ selgitab Fazer Eesti turundusjuht Riina Eedra.

Täisterajahuks on jahvatatud terved viljaterad koos kesta ja idudega, nii et neisse jäävad alles ka kasulikud kiudained, mineraalid ja vitamiinid. Paljud tarbijad aga teral ja täisterajahul seda vahet ei tee – tervelt 68 protsenti vastanutest peab täisteratooteks just sellist pagaritoodet, kus on silmaga näha seemneid või teri.