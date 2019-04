GALERII | Avapaugu sai 30. Jazzkaare festival 

Avanädalavahetusel pakuvad põnevust showcase-kontsert, kus esinevad Madis Muul Hextet, Liisi Koikson ja Peep Kallas Trio; Saksamaa tipp-pianist Martin Kohlstedt, prantslaste elegantne ansambel Spring Roll, Hollandi tantsumuusika live-meistrid Jungle By Night ja mitmed aktuaalsed jazzijutud. Pühapäev on traditsiooniliselt tasuta kontsertide päeva päralt. Sel aastal toimub Telliskivi Loomelinnaku ning Vabaduse väljaku ümbruses, kus tähistatakse ühiselt ka Georg Otsa nimelise Muusikakooli 100. sünnipäeva, ligi 40 üritust.



Festivali Jazzkaar kunstilise juhi Anne Ermi sõnul näitab juubelisünnipäev kuivõrd tugevaks ja omanäoliseks on Eesti jazz nende aastatega kasvanud, millest annab tunnistust muusikute sisukas looming. “Jazzkaarel toimub 9 eesti jazz-muusikute albumi esmaesitlust. Festivali raamivad kaks rewrite-kontserti, kus Eesti tippmuusikutelt saavad uue hingamise nüüdisklassika ja 1990. aastal kõlanud džässilooming. Jazz ongi alati uus ja kordumatu,” lisas Erm.