Folgirokkarid Zetod tähistavad juba 16. sünnipäeva 

"Tempo on hea, hoog on sees ning pillimängu vastu on meil poistega alati nälg. Läinud aastal esitlesime umbes samal ajal oma viiendat kauamängivat ning õige pea alustame kuuenda plaadi tegemist. Ikka edasi, ikka edasi, mitte sammukestki tagasi," kirjeldab Jalmar.